AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هذا ما حققه كليب تيك توك لـ محمد رمضان وسوبر ساكو في 5 أيام ..فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:15 م
محمد رمضان وسوبر
محمد رمضان وسوبر ساكو
Advertisements
شروق ابراهيم - آيه عاطف
حقق كليب أغنية " تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 6 ملايين و 500 الف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

وتقول كلمات الأغنية :"فى حاجة مش واصلالك  .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok".

عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".

أنا مشغول .. جدولى مقفول .. عايزة تشوفينى، تقابلينى، تسمعينى  .. تعاليلى حفلتى على طول! .. Tik Tok, Tik Tok".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نصف ساعة من طرحها.. تيك توك لـ محمد رمضان تقترب من 200 ألف مشاهدة

بعد ساعتين من طرحها.. تيك توك لـ محمد رمضان تتخطى الـ 500 ألف مشاهدة

تيك توك لـ محمد رمضان تتصدر تريند تويتر

محمد رمضان يحصد 3.7 مليون مشاهدة بـ تيك توك

بعد يومين من طرحها .. تيك توك محمد رمضان تحقق 4.5 مليون مشاهدة

لليوم الرابع.. محمد رمضان يتصدر تريند يويتوب بكليب تيك توك

ترشيحاتنا

أديس أبابا تواصل الاستفزاز.. وزير خارجية إثيوبيا: "النيل بتاعنا"

التوتر يتفاقم بين تركيا واليونان.. بلطجة أنقرة عرض مستمر في المتوسط.. والعقوبات لا مفر منها

المالية تعلن تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. 200 جنيه دعما لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه

رامز أمير لـ صدى البلد: أخضع لتمارين 6 ساعات يوميا خلال فترة العلاج التأهيلي

زوج كيم كاردشيان يعلن رغبته في الانفصال عنها: أريد التفرغ لانتخابات الرئاسة.. وسأوفر مليون دولار لكل طفل أمريكي

بجاحة جديدة.. قطر تطالب دول الرباعي العربي بمليارات الدولارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

امتلك واحدة وهو في سن الـ13.. سيارات الملك فاروق ذات مواصفات استثنائية.. صور

حالة نادرة.. عارضة أزياء تستيقظ من نومها لتجد نفسها مشلولة بدون سبب واضح