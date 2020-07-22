هذا ما حققه كليب تيك توك لـ محمد رمضان وسوبر ساكو في 5 أيام ..فيديو

حقق كليب أغنية " تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 6 ملايين و 500 الف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.





وتقول كلمات الأغنية :"فى حاجة مش واصلالك .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok".





عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".



