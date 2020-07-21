ربنا يحفظ أولادنا.. محمد رمضان صحبة أطفاله كنز وعلي وحنين.. شاهد

نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو جديد لأولاده الثلاثة "كنز وعلي وحنين" عبر حسابه على إ"نستجرام".





وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلًا :"ربنا يحفظ أولادنا" نالت إعجاب متابعيه.





حققت أغنية تيك توك لـ الفنان محمد رمضان، 5 ملايين، و 941 ألف مشاهدة، مقتربة من 6 ملايين، منذ طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم 16 يوليو الجاري.





تقول كلمات أغنية تيك توك لـ محمد رمضان: «فى حاجة مش واصلالك .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok».







