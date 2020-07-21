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فن

ربنا يحفظ أولادنا.. محمد رمضان صحبة أطفاله كنز وعلي وحنين.. شاهد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:26 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو جديد لأولاده الثلاثة "كنز وعلي وحنين" عبر حسابه على إ"نستجرام".

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلًا :"ربنا يحفظ أولادنا" نالت إعجاب متابعيه.

حققت أغنية تيك توك لـ الفنان محمد رمضان، 5 ملايين، و 941 ألف مشاهدة، مقتربة من 6 ملايين، منذ طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم 16 يوليو الجاري. 

تقول كلمات أغنية تيك توك لـ محمد رمضان: «فى حاجة مش واصلالك  .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok».



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