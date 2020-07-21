محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي.. تعرف على السبب والعمل البديل في 2021

أعلن الفنان محمد رمضان ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تأجيل مسلسل «الإمبراطور» الذي يتناول سيرة الفنان الراحل أحمد زكي، وكان ينتظر عرضه في رمضان 2021.





تم تأجيل مسلسل ( احمد زكي ) لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى)، تأليف ناصر عبد الرحمن ، إخراج محمد سلامة ، إنتاج تامر مرسي #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان2021». وكتب محمد رمضان ، في منشوره على فيسبوك: «





يأتي ذلك بعدما أعلن الفنان محمد رمضان، عن تعاقده مع السيناريست بشير الديك لكتابة مسلسل أحمد زكي الذي يحمل اسم الإمبراطور، ولكن ورثة أحمد زكي، أعلنوا اعتراضهم وعدم موافقتهم على المسلسل.





من جهة اخرى، حققت أغنية تيك توك لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".



