مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان





والمتوفاه هى طفلة عمرها 3 سنوات تدعى "رزان .ت.ع "، كما أصيبت والدة الطفلة وتدعى "زينب .م.أ " 28 سنة، بحروق من الدرجة الثالثة بالبطن والصدر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأصيب أيضًا "علاء . ح.أ" وتم إسعافه بالمكان وترك.



