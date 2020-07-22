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حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
لقى شخص مصرعه ، وأصيب أثنين أخرين في حادث إنفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شمال أسوان .

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتم إخطار إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ، كما تم إخطار الأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة .

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وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين من نفس العائلة داخل منزلهم بقرية الجعافرة بمركز دراو .

والمتوفاه هى طفلة عمرها 3 سنوات تدعى "رزان .ت.ع "، كما أصيبت والدة الطفلة وتدعى "زينب .م.أ " 28 سنة، بحروق من الدرجة الثالثة بالبطن والصدر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأصيب أيضًا "علاء . ح.أ" وتم إسعافه بالمكان وترك.

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتم إخطار النيابة المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .
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