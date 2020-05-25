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حوادث

السيطرة على حريق بـ 3 أحواش للمواشي بأسوان ونفوق 12 رأسا

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان من السيطرة على حريق اندلع بأحواش تربية المواشى بمركز إدفو.

وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من مركز شرطة إدفو يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن نشوب حريق بـ 3 أحواش لتربية المواشى ناحية نجع الحاج زيدان بدائرة المركز.

وعلى الفور أعطى مدير أمن أسوان توجيهاته بانتقال مأمور وضباط مباحث مركز شرطة إدفو وقوات الحماية المدنية والتى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

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وبالفحص تبين نشوب الحريق بعدد (3) أحواش مواشى مسقوفة بالعروق الخشبية وجريد النخل وهو ما أسفر عنه نفوق (12) رأس ماشية دون إصابات.

وبسؤال أصحاب الأحواش رجحوا نشوب الحريق نتيجة إشتعال النيران بنخلة بمحل البلاغ بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتطاير بعض الشرار منها على الأحواش ولم يشتبهوا فى حدوثه جنائيًا. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ قيام النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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