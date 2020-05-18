الحماية المدنية في أسوان تسيطر على حريق هائل بأرض زراعية.. صور

اندلع حريق مساء اليوم الاثنين فى مساحة من الزراعات بالقرب من الوحدة المحلية لمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان.
ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل إمتداد النيران إلى المنازل والأبنية المجاورة للأرض.
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كان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بإدفو بلاغًا بنشوب حريق فى مساحة من الأرض الزراعية بالقرب من الوحدة المحلية لمدينة البصيلية .
على الفور أعطى مدير الأمن توجيهاته بسرعة الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده.
وأسفر الحريق الذى نتج عن مصدر مشتعل وازداد بفعل شدة الريح فى المنطقة عن خسائر مادية فى الزراعات عبارة عن نخيل وأشجار، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو إصابات.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.