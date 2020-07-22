يبدأ عرضه أول أيام العيد.. درس فيزياء في البوستر الرسمي لفيلم الغسالة

قبل أيام من بدء عرض فيلم الغسالة في دور السينما بحلول أول أيام عيد الأضحى، أطلقت شركات نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز البوستر الرسمي للفيلم، الذي يتصدره أبطال الفيلم بصحبة غسالة ينطلق منها موجات كهربائية وسبورة بها درس فيزياء أو تجارب علمية.





ويظهر في البوستر محمود حميدة يمسك كابلين كهرباء، ومعه أحمد حاتم وهنا الزاهد وشيرين رضا ومحمد سلّام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.





الغسالة من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وبالإضافة إلى النجوم المتصدرة للبوستر، يشارك في الفيلم ضيوف الشرف بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب.





وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.





وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجددًا بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحًا في موسم عيد الحب 2019.





الفيلم من إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم، وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.