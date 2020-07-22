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أخبار العالم

روسيا تجبر طائرات أمريكية وألمانية على الابتعاد عن مجال سيطرتها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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قسم الخارجي


رافق  الطيران الحربي الروسي طيران تابع لأمريكا وألمانيا بعد أن دخل مجال سيطرته ، وفق لوسائل اعلام روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطولي البحر الأسود وبحر البلطيق واكبت طائراتي استطلاع أمريكيتين وألمانية أثناء تحليقها قرب الحدود الجنوبية والغربية.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة في بيان له أن أنظمة الاستطلاع لقوات الدفاع الجوي الروسية رصدت اليوم الأربعاء تحليق طائرتي استطلاع أمريكيتين من طرازي "بوينغ بيه-8 أي بوسيدون" و"لوكهيد يو-2 إس" فوق مياه البحر الأسود، بالإضافة إلى تحليق طائرة أخرى من طراز "لوكهيد بيه-3 إس أوريون" تابعة لسلاح الجو الألماني فوق بحر البلطيق.

وتابع البيان أن قوات الدفاع الجوي للأسطولين الروسيين واكبت الطائرات ولم تسمح بوقوع أي خرق لحدود البلاد.

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