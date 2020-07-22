دخلنا العزل من باب الاحتياط.. لاعبا الإنتاج الحربي معاذ الحناوي ومحمود عادل: معندناش كورونا

كشف معاذ الحناوي ومحمود عادل لاعبا الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي، عن تطورات الحالة الصحية لهما ولزملائهما، بعد اكتشاف 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعلنت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة المصري، أمس الثلاثاء، عن ثبوت إصابة 18 فردا في فريق الإنتاج الحربي بين لاعبين ومدربين، بفيروس كورونا.









ونشر كلا اللاعبين، منشورًا على حساباتهما على موقع "فيسبوك" جاء فيها: "لكل إخواتي وحبايبي اللي بيكلموني وانا مش برد،

أنا الحمد لله بخير وصحتي الحمد لله،

للاسف الفرقة ظهر فيها كذا حالة،

فبحكم إننا كنا مخالطين؛ فالعزل دلوقتي افضل واحسن،

علشان نطمن ونبقي في الامان،

وبإذن الله فترة العزل تبقي اسبوع وربنا يحفظنا جميعا، شكرا ليكو⁦".