بحضور الفائزين فقط.. بدء احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

افتتح محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية .





وتعقد نقابة الصحفيين، احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، بمسرح النقابة.





وأوضحت نقابة الصحفيين فى بيان لها، انه نظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين.





وأضاف البيان أنه سيتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



