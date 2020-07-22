الممثلة التركية أوزجي جوريل تتألق بإطلالة جريئة

تألقت الممثلة التركية اوزجي جوريل، بإطلالة كاجول جريئة، ونشرتها عبر تطبيق انستجرام ونالت إعجاب الكثير من متابعيها.
وظهرت اوزجي جوريل ، بتوب أسود في أبيض أنيق وهوت شورت أبيض يليف بإطلالتها، وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة.
ولم تتكلف اوزجي جوريل، في وضع الميكب واكتفت بلمسات هادئة مع أحمر شفاه باللون الروز ، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بنظارة شمس وقرط أنيق.
ويذكر أن أخر اعمال الممثلة التركية اوزجي جوريل هو مسلسل السيد الخطأ مع الممثل جان يامان، وكانت الفنانة ريهام أيمن زوجة شريف رمزي أبرز المعجبين بإطلالتها.
ولمزيد من التفاصيل شاهد اطلالتها ....
وظهرت اوزجي جوريل ، بتوب أسود في أبيض أنيق وهوت شورت أبيض يليف بإطلالتها، وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة.
ولم تتكلف اوزجي جوريل، في وضع الميكب واكتفت بلمسات هادئة مع أحمر شفاه باللون الروز ، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بنظارة شمس وقرط أنيق.
ويذكر أن أخر اعمال الممثلة التركية اوزجي جوريل هو مسلسل السيد الخطأ مع الممثل جان يامان، وكانت الفنانة ريهام أيمن زوجة شريف رمزي أبرز المعجبين بإطلالتها.
ولمزيد من التفاصيل شاهد اطلالتها ....