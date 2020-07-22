تعرف على ميعاد تدشين كاديلاك ليريك 2021 الكهربائية

أعلنت شركة كاديلاك لصناعة السيارات الفاخرة عن موعد الكشف عن ليريك الكهربائية ، وحددت الشركة يوم 6 أغسطس المقبل للكشف عن أحدث موديلاتها .

كما أوضحت شركة كاديلاك أن إنتاج السيارة ليريك 2021 الكهربائية ، سيكون في مصنع ديترويت بعد أن استثمرت جنرال موتورز 2.2 مليار دولار لجعل المصنع مركزًا لتجميع السيارات الكهربائية.

وتستند ليريك الكهربائية القادمة على منصة جنرال موتورز الجديدة للسيارات الكهربائية، و ستستخدم بطاريات Ultium الجديدة الخاصة بالشركة، والتي ستتوفر بسعات تتراوح بين 50 كيلوواط/س إلى 200 كيلوواط/س.

بالاضافة الى حصول السيارة ليريك الكهربائية القادمة على شاشة عملاقة يبلغ عرضها 838.2 مم وارتفاعها 127 مم، و تتكون من ثلاثة أقسام على الرغم من كونها قطعة واحدة من الزجاج المنحني.

وتحتوي السيارة ليريك الكهربائية القادمة على قسم أجهزة القياس الرقمية، ثم قسم النظام الترفيهي الكبير، في حين تعرض الشاشة بأكملها صورة موحدة عند إيقاف أو شحن السيارة.

بالإضافة إلى قرص دوار لتحكم السائق في ما هو موجود في قسم العدادات بواسطة قرص دوار، في حين أن القسمان الآخران هما شاشات لمسية .

كما تستطيع السيارة التعرف على السائق عند دخوله للسيارة، ثم تعرض تفاصيل حول الرحلة بما في ذلك التوجيه الذكي الذي يأخذ النطاق المتبقي عين الاعتبار.