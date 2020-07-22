الداخلية فى يوم .. أمن المنافذ يواجه مهربي البضائع ويضبط 4 قضايا بتعويض 450 الف جنيه .. حملات مكبرة على تجار المخدرات

أمن المنافذ يحبط ٤ محاولات تهريب بضائع

الداخلية تضبط ٧١ شخصا خالفوا قرار حظر البناء

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما ٢ كيلو هيروين بالمنيا









واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.









أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط ( 4 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – أقمشة – مستحضرات تجميل") بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 450 ألف جنيه.









وفى مجال الأمن العام تم ضبط (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، صيد بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات المسطح المائى) و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (633) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (120) احكام قضائية متنوعة و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط (5) قضايا "هجرة غير شرعية، تزوير" .









تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.









كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.



قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط (71) شخصا لمخالفتهم القرار المشار إليه ، وذلك خلال 24 ساعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.









ومن ناحيه اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالمنيا بحوزتهما كيلو جرامين لمخدر الهيروين.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهما، حال استقلالهما إحدى السيارات بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة بنى مزار، وبحوزتهما (8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرامين- مبلغ مالى- هاتف محمول).



بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (300) ألف جنيه تقريبًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.







