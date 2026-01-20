أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

يتساءل كثيرون عن الفرق الصحي بين الخس الكابوتشا والخس البلدي، خاصة مع الاعتماد عليهما بشكل أساسي في السلطات والوجبات اليومية.



الخس البلدي يُعدّ الأعلى قيمة غذائية، إذ يحتوي على نسبة أكبر من الألياف والفيتامينات، خاصة فيتاميني A وK، ما يجعله مفيدًا لتحسين الهضم، ودعم المناعة، والحفاظ على صحة العظام، فضلًا عن احتوائه على نسبة مرتفعة من المياه تساعد على ترطيب الجسم.

أما الخس الكابوتشا، فيتميّز بقوامه المقرمش وطعمه المحبب، لكنه أقل من حيث القيمة الغذائية مقارنة بالخس البلدي، حيث يحتوي على نسبة أقل من الألياف والعناصر الغذائية، مع الاحتفاظ بنسبة جيدة من المياه وفيتامين C.

لذلك فإن الخس البلدي هو الخيار الأفضل صحيًا، بينما يُعد الكابوتشا مناسبًا أكثر من حيث الطعم والقرمشة، وينصح خبراء التغذية بالتنويع بين النوعين للحصول على أكبر فائدة غذائية.