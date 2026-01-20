قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير
بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3
وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

ريهام قدري

يتساءل كثيرون عن الفرق الصحي بين الخس الكابوتشا والخس البلدي، خاصة مع الاعتماد عليهما بشكل أساسي في السلطات والوجبات اليومية.


الخس البلدي يُعدّ الأعلى قيمة غذائية، إذ يحتوي على نسبة أكبر من الألياف والفيتامينات، خاصة فيتاميني A وK، ما يجعله مفيدًا لتحسين الهضم، ودعم المناعة، والحفاظ على صحة العظام، فضلًا عن احتوائه على نسبة مرتفعة من المياه تساعد على ترطيب الجسم.

أما الخس الكابوتشا، فيتميّز بقوامه المقرمش وطعمه المحبب، لكنه أقل من حيث القيمة الغذائية مقارنة بالخس البلدي، حيث يحتوي على نسبة أقل من الألياف والعناصر الغذائية، مع الاحتفاظ بنسبة جيدة من المياه وفيتامين C.

لذلك فإن الخس البلدي هو الخيار الأفضل صحيًا، بينما يُعد الكابوتشا مناسبًا أكثر من حيث الطعم والقرمشة، وينصح خبراء التغذية بالتنويع بين النوعين للحصول على أكبر فائدة غذائية.

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

