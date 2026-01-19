قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
ريهام قدري

خطفت النجمة الكبيرة يسرا الأنظار على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في حفل Joy Awards، الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت بإطلالة أنيقة جمعت بين الفخامة والرقي، مؤكدة من جديد مكانتها كواحدة من أيقونات الموضة والأناقة في العالم العربي.

تفاصيل فستان يسرا


واختارت يسرا فستانًا ذهبي اللون بتصميم راقٍ من دار الأزياء العالمية Oscar de La Renta، تميز بقصة واسعة وانسيابية، مع خامة لامعة عكست الإضاءة بطريقة جذابة، ما منح الإطلالة حضورًا قويًا ولافتًا على السجادة الحمراء. 

وجاء التصميم بسيطًا في تفاصيله لكنه غني بفخامته، وهو ما يتناسب مع شخصية يسرا المعروفة بذوقها الكلاسيكي الأنيق.
وبحسب تقارير متخصصة في الموضة، فإن سعر الفستان يصل إلى نحو 16,990 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل تقريبًا 805 آلاف جنيه مصري، ليصبح واحدًا من أغلى الإطلالات التي ظهرت بها يسرا في المناسبات الفنية الكبرى.


واكتملت الإطلالة بمجوهرات ناعمة اختارتها بعناية، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، وتسريحة شعر بسيطة زادت من أناقة المظهر العام دون مبالغة، وهو ما نال إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخبراء الموضة، الذين اعتبروا الإطلالة مثالًا للأناقة الراقية غير المتكلفة.


وتُعد مشاركة يسرا في Joy Awards استمرارًا لحضورها اللافت في المحافل الفنية الكبرى، حيث تحرص دائمًا على الظهور بإطلالات مدروسة تجمع بين الذوق العالمي والهوية الفنية الخاصة بها، ما يجعلها محط اهتمام الجمهور والإعلام في كل ظهور لها.


يُذكر أن حفل Joy Awards يُعد من أبرز الفعاليات الفنية في العالم العربي، ويشهد سنويًا حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، إلى جانب إطلالات مميزة تتحول إلى حديث الجمهور والمنصات الرقمية.

يسرا فستان يسرا سعر فستان يسرا

