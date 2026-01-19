قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إزالة 5012 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟
نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين
شعبان يبدأ الليلة.. اغتنمه بـ عمل واحد يفتح لك الأبواب ويغفر ذنوبك
"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين
مرأة ومنوعات

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل برياني التونة

البرياني
البرياني
ريهام قدري

إذا كنتي من محبي الأكلات العربية نقدم لك اليوم طريقة عمل برياني التونة.
 

 المكونات:
2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع 20 دقيقة
2 علبة تونة مصفّاة من الزيت
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور
2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة
1 ثمرة طماطم مفرومة أو 2 ملعقة صلصة
1 ملعقة صغيرة بهارات برياني
½ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
2½ كوب ماء أو مرق
حفنة كزبرة خضراء أو بقدونس مفروم
عصير نصف ليمونة
 

 طريقة التحضير:


في حلة على النار سخّني الزيت، وقلّبي البصل حتيا يذبل ويدبل.
أضيفي الثوم والزنجبيل وقلّبي ثواني 
ضيفي الطماطم أو الصلصة وقلّبي حتي تتسبك.
أضيفي التونة وبهارات البرياني والكركم والكمون والكزبرة والشطة والملح والفلفل، وقلّبي جيدا .
ضيفي الأرز المصفّى وقلّبيه دقيقة مع الخليط.
أضيفي الماء أو المرق، غطّي الحلة واتركيه على نار متوسطة حتي  يستوي الأرز.
بعد الاستواء، رشي عصير الليمون والكزبرة الخضرا وقلّبي بهدوء.

برياني البرياني برياني تونة طريقة البرياني البرياني تونة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

