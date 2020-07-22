بإطلالة جذابة.. أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

, صورة جديدة لها, عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام". نشرت الفنانة الشابة أ سماء جلال





وظهرت في الصورة بلوك كاجوال وجذاب.





ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :





قمر كالعادة





منورة يا جميلة





أحلي فنانة





مستقبل الفن في مصر





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يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات.





"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.





والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.