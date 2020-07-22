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أخبار العالم

3 ملايين و919 مصابا بفيروس كورونا في أمريكا.. و142 ألف وفاة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:50 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
توفي أكثر من 142 ألف شخص من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.


قالت الشبكة ان هناك ما لا يقل عن 3919550 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء ، ومات 142.350 شخصًا على الأقل ، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز .


تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية ، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الداخل. 


واليوم أبلغت جونز هوبكنز عن 20339 حالة جديدة و 355 حالة وفاة.  


وتعد أمريكا الأولى عالميًا في اصابات وقتلى الوباء، تليها البرازيل بقرابة النصف بأكثر من مليوني إصابة وأكثر من 81 ألف وفاةـ تليها الهند ثم روسيا فجنوب إفريقيا.

وبلغ عدد المصابين حول العالم أكثر من 15 مليون مصاب، والوفيات فوق الــ 600 ألف.
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