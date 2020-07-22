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رياضة

بعد إصابته.. طارق حامد يخوض المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:57 م
طارق حامد
طارق حامد
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية؛ من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية. 

وتعرض طارق حامد للإصابة، بـ"شد في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي ببرج العرب، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي. 

واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة؛ بعدما أصبح جاهزا للمشاركة في المران. 

ويخوض الزمالك مواجهة ودية أمام فريق بيراميدز غدا الخميس خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري.
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