بعد إصابته.. طارق حامد يخوض المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية

خاض

لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية؛ من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.