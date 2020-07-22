بعد إصابته.. طارق حامد يخوض المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية

خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية؛ من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وتعرض طارق حامد للإصابة، بـ"شد في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي ببرج العرب، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.
واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة؛ بعدما أصبح جاهزا للمشاركة في المران.
ويخوض الزمالك مواجهة ودية أمام فريق بيراميدز غدا الخميس خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري.