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أخبار البلد

إفريقيا يا أهلي.. محمد الشناوي يستعيد ذكريات مباراة صن داونز ..فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر حارس مرمي النادي الاهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ويظهر محمد الشناوى في الفيديو وهو يتصدي لاحدي الهجمات الخطيرة في مباراة الاياب لدور ال8 من دوري ابطال افريقيا والتي جمعت بين فريقي النادي الاهلي ونادي صن داونز الجنوب افريقي.

وعلق محمد الشناوي علي الفيديو قائلا: افريقيا يا اهلي.


كان رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، في حضور المترجم الدكتور عمرو محب، وذلك في بداية المران، الذي أقيم مساء امس على ملعب التتش.

ويحرص فايلر على عقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا للمرحلة المقبلة، والحديث بشكل عام عن التحديات التي تواجه الفريق محليًّا وإفريقيًّا. 

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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أفريقيا 💪💪 #الاهلي

A post shared by Mohamed Elshenawy (@m.elshenawy1) on

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