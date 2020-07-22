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أخبار العالم

الإمارات تلزم جميع القادمين بإجراء فحص كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ألزمت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع القادمين إليها بضرورة إجراء فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أعلنت الإمارات عن "إلزامية إجراء فحص كوفيد  19 PCR على جميع القادمين عبر مطارات الدولة، المواطنين والمقيمين والسياح ومسافري الترانزيت، وذلك بغض النظر عن الدولة القادمين منها، على أن يتم تطبيق هذا القرار للفحص المسبق قبل القدوم إلى الدولة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل كحد أقصى، مع عدم الإخلال بما تم الإعلان عنه مسبقًا من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى مطارات الدولة".

وقالت  الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي إنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الدولة لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص كوفيد - 19 " بي سي آر"، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة.

كما أكدتا على إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري الذي تمتد صلاحيته لـ 96 ساعة من تاريخ الفحص.

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