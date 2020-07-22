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أخبار العالم

ترامب يعلن زيادة ضباط الأمن الفيدراليين في المدن المضطربة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بعد أنه "سيرفع على الفور عدد قوات إنفاذ القانون الفيدرالي في شيكاغو، إلينوي، في أعقاب الارتفاع الأخير في العنف المسلح في المدينة.

وقال الرئيس الأمريكي أثناء إبداء ملاحظاته حول "عملية الأسطورة: مكافحة الجرائم العنيفة في المدن الأمريكية" في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في 22 يوليو إنه "لا ينبغي أن تضطر الأم إلى حمل طفلها الميت بين ذراعيها لمجرد أن السياسيين يرفضون القيام بما هو ضروري لتأمين حيهم وتأمين مدينتهم".

أعرب ترامب عن أن عددًا من المدن الأخرى في الولايات المتحدة تحتاج إلى تدخل فيدرالي بالإضافة إلى شيكاغو، مثل ألبوكيركي، نيو مكسيكو.

واعتبر أن  القادة سيكونون  إما مغرورين جدًا أو سياسيين أكثر من اللازم إذا رفضوا المساعدة من الضباط الفيدراليين الذين يتصرفون بناءً على أوامر تنفيذية.

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