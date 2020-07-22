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مرأة

بمكياج جذاب.. سيرين عبد النور تبرز جمالها في آخر ظهور لها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:52 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آية التيجي
حرصت سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها صورة لها وقامت بنشره عبر صفحتها على إنستجرام، وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة جذابة وناعمة، و نالت إطلالتها إعجاب متابعيها. 

وكتبت سيرين عبد النور على صورتها: الهدوء نعيم والصمت حياة.. وما بين الاثنين تفاصيل لا احد يدركها.. .


وأطلت سيرين عبد النور مرتدية فستان باللون الأبيض من الدانتيل بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها بشكل كبير.

ورفعت سيرين عبد النور شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها بطريقة جذابة تتلائم مع إطلالتها.

وأبرزت سيرين عبد النور إطلالتها بوضع المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بـ الماسكارا والآي لاينر والسموكي ايز البني الناعم، مع وضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع طلاء الأظافر باللون البيج الناعم.

وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الأبيض الشفاف اللؤلؤي، مع خاتم أنيق باللون الفضي على يديها.

وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها ..
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