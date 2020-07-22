AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استغل أزمة كورونا.. آثار الشرقية تكشف تفاصيل تعدى مواطن على منزل الزعيم أحمد عرابى.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:18 م
منزل الزعيم أحمد
منزل الزعيم أحمد عرابي
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور مصطفى شوقى إبراهيم، مدير عام مناطق آثار الشرقية، أن قانون الآثار جعل 5 متر فى كافة جهات منزل الزعيم الراحل أحمد عرابي  تعد حرمًا له، وعليه لا يتم إعادة بناء أى منزل مجاور له إلا بعد الحصول على ترخيص من الآثار.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية  إنه تم ضبط مواطن  قام بالتعدى على حرم منزل الزعيم الراحل أحمد عرابى.

وتابع مدير عام مناطق اثار الشرقية، أن المواطن الذي تم ضبطه يمتلك منزلا بجوار منزل الزعيم قام باستغلال أزمة جائحة كورونا وقام بإعادة بناء منزله من جديد وسط حالة من التكتم الشديد.

وأشار الدكتور مصطفى شوقى إبراهيم إلى أن المواطن قام بالبناء فى الخفاء حتى ظهرت على الواجهة الأمامية للمنزل فقمنا باتباع الإجراءات القانونية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها الطربوش والباذنجان والقطايف .. مظاهر مصرية تركها أحمد عرابي في منفاه

ترشيحاتنا

وزير الري السابق يطالب الخارجية باستدعاء السفير الإثيوبي.. فيديو

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول بخماسية على تشيلسي

الإفتاء: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين فقط

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور