استغل أزمة كورونا.. آثار الشرقية تكشف تفاصيل تعدى مواطن على منزل الزعيم أحمد عرابى.. فيديو

أن قانون الآثار جعل 5 متر فى كافة جهات منزل الزعيم الراحل أحمد عرابي تعد حرمًا له، وعليه لا يتم إعادة بناء أى منزل مجاور له إلا بعد الحصول على ترخيص من الآثار أكد الدكتور مصطفى شوقى إبراهيم، مدير عام مناطق آثار الشرقية





وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية إنه تم ضبط مواطن قام بالتعدى على حرم منزل الزعيم الراحل أحمد عرابى.





وتابع مدير عام مناطق اثار الشرقية، أن المواطن الذي تم ضبطه يمتلك منزلا بجوار منزل الزعيم قام باستغلال أزمة جائحة كورونا وقام بإعادة بناء منزله من جديد وسط حالة من التكتم الشديد.



