تركي آل شيخ لـ عبد الرحمن أبو زهرة: بتشرف يكون ليك دور في الفيلم اللي شغال عليه

عرض تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، على الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة ، أن يعمل معه في فيلمه الجديد، الذي يعمل عليه حاليا.





وكتب تركي- عبر حسابه على "فيسبوك"، "بتشرف ان الفنان الكبير عبدالرحمن ابوزهره يكون ليه دور في الفيلم الي شغال عليه الان، اذا شرفنا ووافق على الورق".





وحرص الفنان عبد الرحمن ابو زهرة على طمأنة جمهوره ومحبيه على صحته؛ بعد انتشار شائعات تعرضه لوعكة صحية، ونشر عبر حسابه على فيسبوك- ردا على أحد متابعيه- يطلب منه أن يأتي إلى بني سويف ليستضيفه.





وكتب ""أحب أطمن كل الجمهور في مصر والعالم العربي أنني الحمد لله بصحة جيدة جدا وأشكر كل شخص وقف معي، وأولهم المواطن البسيط الذي ارسل لي على الخاص هذه الرسالة البسيطة ولكنها تحمل كما من المشاعر والحب والوفاء لا يقدر بثمن".





وأضاف: "كما اشكر كل الزملاء الفنانين الذين تضامنوا وكتبوا كلمات كبيرة في حقي. في الواقع لم أتوقع كل هذا الفيضان الجارف من مشاعر الحب والوفاء والتقدير، وأوعدكم اني لن اتوقف حتى آخر نفس في عمري في تقديم فن راقي محترم يليق بكم انتم يا جمهوري الحبيب".









وكان تصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تريند جوجل وذلك بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له من جانب عدد من الفنانين بسبب إعلانه التفكير في الاعتزال خاصة بعد عدم إسناد له أعمال فنية جديدة من جانب المخرجين والمنتجين.









وقد تباينت ردود الأفعال عقب هجوم الفنانة عفاف مصطفى على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قبل أن تتراجع بطلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.



