إجراء احترازي.. برلماني يطالب بمنع المحلات الضيقة من زيادة الطاقة الاستعابية

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة الجديدة تساعد على تخفيف التداعيات الاقتصادية وتعويض خسائر الأنشطة الاقتصادية التي توقفت بسبب

، مشيرا إلى أن مد ساعات العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية أي زيادة أعداد الزبائن يجعل صاحب المحل أو المنشأة يحقق ربح أكبر عن السابق.