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بين الناس

ارحمونا من القمامة والمجاري.. أهالي قرية فرسيس بالغربية يستغيثون

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمود نبيل، من أهالي قرية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بشكل كبير في جميع الشوارع وعلى جانبي الترع والمصارف، ما يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة في ظل محاربة الدولة لفيروس كورونا. 
 
ويقول في رسالته: "نعيش في مأساة حقيقية بسبب انتشار القمامة مياه الصرف، وذلك بالرغم من الانتهاء من 80% من أعمال محطة الصرف والتى سعى إليها المحافظ السابق، وتوقفت حاليًا. 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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