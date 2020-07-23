ارحمونا من القمامة والمجاري.. أهالي قرية فرسيس بالغربية يستغيثون

شكا المواطن محمود نبيل، من أهالي قرية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بشكل كبير في جميع الشوارع وعلى جانبي الترع والمصارف، ما يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة في ظل محاربة الدولة لفيروس كورونا.

ويقول في رسالته: "نعيش في مأساة حقيقية بسبب انتشار القمامة مياه الصرف، وذلك بالرغم من الانتهاء من 80% من أعمال محطة الصرف والتى سعى إليها المحافظ السابق، وتوقفت حاليًا.





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