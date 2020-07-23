القومية للتأمين الاجتماعى تكشف تفاصيل صرف المعاشات قبل عيد الأضحى.. فيديو

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن 8,4 مليون مواطن يصرف لهم معاشات شهريًا، وتم تقسيم الصرف لهم على عدة مراحل حتى لا يحدث أي زحام يضر بصحة المواطنين.





وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية إنه سيتم صرف معاش شهر أغسطس اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولة فى الحفاظ على صحة المواطنين من جائحة كورونا.





وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ستعمل الهيئة إلى جانب 1500 مكتب بريد يوم السبت لصرف المعاشات"، مشدد على أن الجميع سوف يصرف معاشه قبل وقفة عيد الأضحى المبارك.





وأشار اللواء جمال عوض إلى أن على الرغم أن اليوم إجازة إلا إن الهيئة ستعمل على صرف معاشات المواطنين لمن معاشاتهم ألف جنيه فأقل".



