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رياضة

عماد النحاس: من المؤسف خروج نغمة التفويت من مسئول.. وننتظر مواجهة الأهلي والزمالك.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:05 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
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محمد رشاد
قال عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إن الإتهام بالتفويت أمر لا يستحق عناء الرد عليه، قائلًا أن المؤسف أن تأتي هذه الاتهامات من شخص مسئول.

وأضاف عماد النحاس في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "عدم الرد (على إتهامات التفويت) دائمًا يكون الحل الأفضل، ورأيي أن لا ابن الأهلي سيفوت المباريات ولا ابن الزمالك سيفوت المباريات لناديه ، لا يجوز أن تتهم مدربين كبار بأسماء ممزية مثل حلمي طولان أو طارق يحيى أو مختار مختار بتفويت المباريات لأنديتهم."

وأضاف :"نحن ننتظر مواجهة الأهلي والزمالك لنظهر بأفضل شكل ممكن، كما أنني فزت على الأهلي في أصعب وقت ممكن عندما كان في أشد الحاجة لتحقيق الفوز، وتأجيل مباراة الدور التاني (موسم 2019-2020) صنع لنا مشكلة لأننا لعبنا وسط فترة الإعداد للموسم الجديد".

واختتم قائلًا: "ما يضايق أن يخرج الكلام من شخص مسئول لكن في هذه اللحظة يكون انسان غير مسئول عن التصريحات المؤسفة التي تخرج منه."
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