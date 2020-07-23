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أخبار العالم

مسئولون أمريكيون: الصين استخدمت قنصليتها في هيوستن لسرقة أبحاث طبية قيمة

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئولون أمريكيون، اليوم الخميس، إن الصين استخدمت قنصليتها في هيوستن لسرقة أبحاث طبية قيمة، وذلك عد أن أعلنت بكين أن واشنطن أمرتها بإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن في ولاية تكساس، في قرار وصفته بكين بأنه "استفزاز سياسي".

وأوضح المسئولون وفقًا لقناة "العربية" أن قنصلية الصين في هيوستن حاولت اختراق قطاعات الغاز والنفط.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين أمس: "إن ما يقوم به الجانب الأمريكي استفزاز سياسي، ويوقم به بشكل أحادي، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي".

وأضاف أن "الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر، مهددًا واشنطن بـ"الرد"، ولم يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأمريكية إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن.

وللصين 5 قنصليات في الولايات المتحدة، وقد فتحت قنصلية هيوستن في ولاية تكساس في 1979، وتضم لوائحها 900 ألف صيني.

ويأتي هذا القرار على خلفية توتر بين البلدين على عدة مستويات، من بينها قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج، واتهامات بالتجسس، ووضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج شمال غربي البلاد.
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