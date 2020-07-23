هيفاء وهبي تعلق على حبس محمد وزيري بتهمة استيلائه على أموالها.. شاهد

علقت الفنانة هيفاء وهبي على حبس محمد وزيري، مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية استيلائه على 63 مليون جنيه من أموالها.
وكتبت هيفاء وهبي عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستجرام، "الحمد لله".
وقال ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، إن نيابة ثانٍ الشيخ زايد، قررت حبس محمد وزيري مدير أعمال الفنان اللبنانية، في البلاغات المقدمة ضده من الفنانة بتهمة الاستيلاء على أموالها وسيعلن غدا تفاصيل التحقيقات في مؤتمر صحفي.
واتهمت الفنانة مدير أعمالها محمد وزيري في عدة بلاغات بالاستيلاء على ٦٣ مليون جنيه.
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