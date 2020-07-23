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رياضة

عماد النحاس: طاهر محمد يمتلك إمكانيات أوروبية وسيلعب أساسيا في الأهلي ..فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب على صفقة انضمام طاهر محمد طاهر نجم الفريق السابق لـ الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأكد عماد النحاس في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن طاهر محمد طاهر تلقي العديد من العروض الرائعة خلال الموسم الماضي ولكنه جدد لـ المقاولون على "بياض"؛ وهو ما قدره مسئولو النادي هذا الموسم، ووافقوا بسهولة على انضمامه للأهلي.

وأضاف عماد النحاس، أن طاهر محمد تحدث معي بشأن رغبته في الانضمام لـ الاهلي خاصة أنه فريق كبير وسيكون بوابته للاحتراف الأوروبي، مشددا على أنه لم يتدخل مطلقا في تلك الصفقة.


وتابع أن اللاعب جيد للغاية ويجيد اللعب في عدة مراكز في الجهة اليسرى أو اليمنى، مؤكدا أنه يمتلك إمكانيات أوروبية وسيتمكن من حجز مركز أساسي في تشكيل الأهلي.

وأضاف أن ما يثار عن عصبية اللاعب غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لاعب مخلص للغاية ولديه دائما رغبة في فوز فريقه.

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