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رياضة

بعد ظهوره بعلم مصر على منصة التتويج بالبريميرليج محمد صلاح يتصدر تويتر

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:03 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # محمد_صلاح بعد ظهوره بعلم مصر أثناء تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#صلاح يتزين بعلم مصر عند الاحتفال بالفوز بالبريمرليج .. صورة يفتخر بها شعب عظيم لاسطورة عظيمة من أبنائه مبروك" و "‏من نجريج و معانا بريميرليج".

وكتب آخرون ‏مبروووك فخر مصر ‎#صلاح " و" ‏وطن لا يمكنه التوقف عن إنجاب العظماء ‎#ليفربول" و" ‏فخر مصر والعرب محمد صلاح الف مبروك لاعيب الوحيد الذي يصعد علي منصه بعلم بلده ‎#صلاح  ‎#ليفربول_تشيلسي".


وعلق آخرون "‏مبروك للفرعون المصرى صلاح ‎#ليفربول ‎#صلاح " و" ‏الاصيل  فخر الصناعه المصريه‎#صلاح " و" ‏انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر الف مبروك لفخر العرب وافريقيا ‎#ليفربول ‎#صلاح ". 
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