بعد ظهوره بعلم مصر على منصة التتويج بالبريميرليج محمد صلاح يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # محمد_صلاح بعد ظهوره بعلم مصر أثناء تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#صلاح يتزين بعلم مصر عند الاحتفال بالفوز بالبريمرليج .. صورة يفتخر بها شعب عظيم لاسطورة عظيمة من أبنائه مبروك" و "‏من نجريج و معانا بريميرليج".





وكتب آخرون ‏مبروووك فخر مصر ‎#صلاح " و" ‏وطن لا يمكنه التوقف عن إنجاب العظماء ‎#ليفربول" و" ‏فخر مصر والعرب محمد صلاح الف مبروك لاعيب الوحيد الذي يصعد علي منصه بعلم بلده ‎#صلاح ‎#ليفربول_تشيلسي".







