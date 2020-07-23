بعد ظهوره بعلم مصر على منصة التتويج بالبريميرليج محمد صلاح يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # محمد_صلاح بعد ظهوره بعلم مصر أثناء تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "#صلاح يتزين بعلم مصر عند الاحتفال بالفوز بالبريمرليج .. صورة يفتخر بها شعب عظيم لاسطورة عظيمة من أبنائه مبروك" و "من نجريج و معانا بريميرليج".
وكتب آخرون مبروووك فخر مصر #صلاح " و" وطن لا يمكنه التوقف عن إنجاب العظماء #ليفربول" و" فخر مصر والعرب محمد صلاح الف مبروك لاعيب الوحيد الذي يصعد علي منصه بعلم بلده #صلاح #ليفربول_تشيلسي".
وعلق آخرون "مبروك للفرعون المصرى صلاح #ليفربول #صلاح " و" الاصيل فخر الصناعه المصريه#صلاح " و" انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر الف مبروك لفخر العرب وافريقيا #ليفربول #صلاح ".