كان أحد الضباط الأحرار.. أحمد مظهر أحد رموز ثورة 23 يوليو فنيا

كان لثورة 23 يوليو أثر كبير على الثقافة والفن حيث أحدثت تغييرا واضحا وتطورا كبيرا بهما خاصة أن الثورة اعتبرت رموز الفن أبناء الثورة ومشاركين فيها ولعل من أبرز هذه الرموز التى كانت لها دور بارز حتى على مستوى السياسى هو احمد مظهر الذى استقال من الجيش ليشارك فى فيلم "رد قلبى" الذى تناول ثورة 23 يوليو.

جاء قرار الفنان الراحل أحمد مظهر، بتقديم استقالته من القوات المسلحة سريعا بسبب تصوير فيلم "رد قلبي"، على الرغم من أنه لم يحصل على تصريح بالتصوير، إلا أنه اتجه للعمل الفني وفضل أن يشارك فى صناعة السينما المصرية، كما نصحه الراحل جمال عبدالناصر. حيث قال احمد مظهر فى احدى لقاءاته السابقة : "ذهبت لجمال عبد الناصر لأحصل على تصريح فأقنعنى بالتسريح".





شهدت حياة الفنان الراحل أحمد مظهر تحولًا كبيرًا بعد أن تخرج في الكلية الحربية عام 1938، تلك الدفعة الذي كان يزامله فيها الرئيسان الراحلان جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، والمشير عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع، وزكريا محيي الدين، وعبداللطيف البغدادي، وحسين الشافعي، وجميعهم من تنظيم "الضباط الأحرار"، الذي انضم إليهم عقب عودته من مشاركته مع الجيش المصري في حرب فلسطين 1948، فبجانب عطائه الفنى المتميز، قدم الفارس الكثير من الخدمات للجيش أثناء توليه قيادة مدرسة الفرسان في الكلية الحربية التي تخرج فيها، وكانت سببا في تقوية علاقته بتنظيم الضباط الأحرار وثورة 23 يوليو 1952.





كان "مظهر" ضمن تنظيم "الضباط الأحرار"، وبعض اجتماعاتهم كانت تعقد بمنزله في الحلمية، ولكن ميوله الرياضية جعلته السبب الرئيسي فى انسحابه من المشاركة فى ثورة 23 يوليو؛ لأنه كان في دورة الألعاب الأولمبية في "هلسنكي" كأحد المتسابقين في سباق الخيل من رجال الجيش المصري، وعلى الرغم من ذلك إلا أن "عبدالناصر" أسند له بعد نجاح الثورة وقيادة مدرسة الفرسان بعد ذلك.

