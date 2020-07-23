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أخبار العالم

الأرجنتين: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 142 ألفا

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:02 ص
كورونا فى الارجنتين
كورونا فى الارجنتين
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أ ش أ
ارتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين إلى ما يقرب من 142 ألف حالة، وذلك عقب تسجيل 5 آلاف و782 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الأرجنتينية.
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الخميس/- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2588 حالة، وذلك عقب تسجيل 98 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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