الأرجنتين: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 142 ألفا

ارتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين إلى ما يقرب من 142 ألف حالة، وذلك عقب تسجيل 5 آلاف و782 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الأرجنتينية.
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الخميس/- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2588 حالة، وذلك عقب تسجيل 98 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الخميس/- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2588 حالة، وذلك عقب تسجيل 98 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.