نشرة مرور الجيزة.. حالة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية

شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم الخميس في شوارع وميادين الجيزة.





وأشارت المصادر إلي استقرار الحركة المرورية على الطرق والأماكن العامة والحيوية بالمحافظة.





حيث تستقر الحركة المرورية طول طريق كورنيش النيل، بالمنيب وشارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، ومناطق الدقي والعجوزة، وحتى مناطق إمبابة والوراق.





كما يشهد محور صفط اللبن سيولة مرورية تامة، مع استقرار الحركة المرورية على كوبري ثروت بالاتجاهين.





وتستقر الحركة المرورية بشارعي الهرم وفيصل بالاتجاهين، مع سيولة مرورية على ميدان الجيزة وشارع مراد.





بينما يشهد شارعا البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية سيولة مرورية تامة بالاتجاهين، مع استقرار الحركة المرورية على شارع أحمد عرابي.





كما تستقر الحركة المرورية على كوبري 6 أكتوبر أعلى مناطق العجوزة، ومحور 26 يوليو بمناطق ميدان لبنان وميت عقبة وسفنكس.