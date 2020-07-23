AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. حالة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم الخميس في شوارع وميادين الجيزة.

وأشارت المصادر إلي استقرار الحركة المرورية على الطرق والأماكن العامة والحيوية بالمحافظة.

حيث تستقر الحركة المرورية طول طريق كورنيش النيل، بالمنيب وشارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، ومناطق الدقي والعجوزة، وحتى مناطق إمبابة والوراق.

كما يشهد محور صفط اللبن سيولة مرورية تامة، مع استقرار الحركة المرورية على كوبري ثروت بالاتجاهين.

وتستقر الحركة المرورية بشارعي الهرم وفيصل بالاتجاهين، مع سيولة مرورية على ميدان الجيزة وشارع مراد.

بينما يشهد شارعا البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية سيولة مرورية تامة بالاتجاهين، مع استقرار الحركة المرورية على شارع أحمد عرابي.

كما تستقر الحركة المرورية على كوبري 6 أكتوبر أعلى مناطق العجوزة، ومحور 26 يوليو بمناطق ميدان لبنان وميت عقبة وسفنكس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدوء تام.. شوارع الجيزة خالية من السيارات في ثانى أيام عيد الفطر

شوارع فاضية.. تعرف على الحالة المرورية في شوارع الجيزة

شوارع فاضية.. الحالة المرورية في شوارع الجيزة

النشرة المرورية الصباحية في الجيزة.. سيولة تامة وشوارع "فاضية"

نشرة مرور الجيزة.. اعرف حالة الشوارع والطرق الرئيسية

نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحمة الصباحية في الشوارع والميادين

ترشيحاتنا

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

قفزة قياسية.. الهند تسجل أكثر من 45000 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

احترس.. مؤشر غير متوقع لأمراض الأمعاء

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

بحب القمر دا اللي بيسعدنا.. هالة صدقي تحتفل بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور