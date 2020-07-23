الرئيس السيسي: نستمد من ثورة 23 يوليو العزم والإرادة.. وواثق في قدرتنا على تأمين وطننا

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم كلمته ، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة ، حيث عبر من خلالها على إنجازات ثورة يوليو ، والتي امتدت لـ حدود القارة الإفريقية، كما أكد أن مصر قادرة على حماية حقوقها التاريخية ، وأمنها القومي بالمنطقة.









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تمر الأيام والسنوات تحوى بين طياتها أحداثا، مؤكدًا أن تاريخ مصر زاخر بالأمجاد من تلك الأحداث التى تتوارثها الأجيال.





وأضاف السيسى، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو: "يبقى يوم 23 يوليو 1952 أهم أيام وأبرز محطات عزتنا، حيث تمر علينا الذكرى الثامنة والستين من احتفالنا باستقلال وطننا المجيد مصر".









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هذا الجيل يُواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث، لافتًا إلى أن التهديدات التى تواجه أمننا القومى تجعلنا نحرص لامتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مكتسباتنا.





وأضاف "السيسى"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة يتطلب أن يكون المصريون جميعًا على قلب رجل واحد.









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تهديدات الأمن القومي تجعلنا أكثر حرصًا لامتلاك القدرة الشاملة، وتجعل من الاصطفاف الوطني أمرًا حتميًا.





وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، اليوم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مصر مُحاطة بأمور في غاية الخطورة تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد لعبور الأزمات على النحو الذي يحمي أمنها.









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه "سيبقى يوم 23 يوليو 1952 أحد أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا، حيث تمر علينا الذكرى 68 لهذه الثورة المجيدة".









وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الخميس، أن "الذكرى 68 لثورة 23 يوليو 1952 نستعيد معها ذكريات كفاح شعبنا من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطنى".









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر داعمة لكل الشعوب التى ترغب فى الحرية والاستقلال، ووجه التحية إلى رمز ثورة يوليو الرئيس الراحل محمد نجيب، وقائدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.









وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته المذاعة اليوم، الخميس، أن الدولة المصرية ماضية فى تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي من خلال المشروعات الكبرى فى جميع المجالات وتعزيز العلم الحديث لمواجهة تحديات العصر.









ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للشعب، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو عام 1952، حيث هنأ الشعب المصري بهذه المناسبة.





وقال الرئيس، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، إن هناك أياما تبقى عالقة بالأذهان، حيث إن تاريخ مصر زاخر بالأحداث، مؤكدًا أن يوم 23 يوليو من أهم أيامنا، وأشار إلى أن احتفالنا مناسبة نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة.





السيسي: الدولة ماضية فى تنفيذ رؤية تنموية شاملة لبناء وطن متقدم..فيديو

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة ماضية فى تنفيذ رؤية تنموية شاملة لبناء وطن متقدم فى جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى فى أرجاء الوطن وذلك استكمالا لروح ثورة يوليو وأهدافها الثابتة.

وتابع الرئيس، لقد برهنت الأيام نبل الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 23 يوليو، "يبقى يوم 23 يوليو 1952 أهم أيام وأبرز محطات عزتنا، حيث تمر علينا الذكرى الثانية والستون من احتفالنا باستقلال وطننا المجيد مصر".







