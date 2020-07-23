حملة على المحال استعدادًا للعيد.. ضبط طن لحوم ومواد غذائية غير صالح للاستهلاك بالدقهلية

كلّف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور، السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتكثيف حملات الرقابة والمرور على مختلف منافذ ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات.





وذلك في إطار الاستعدادات بعيد الأضحى المبارك وضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة .





وأشار "مختار" إلى أن الحملات الرقابية تهدف إلى التأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان توافر المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها طبقا للمواصفات والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية فيها.





وطبقا لتعليمات محافظ الدقهلية قامت السكرتير المساعد ليلة أمس بقيادة حملة تضم مسئولي الصحة والطب البيطري والتموين وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للتفتيش على محلات بيع السلع الغذائية بمدينة المنصورة.





وأسفرت الحملة التى تم تنفيذها ليلة أمس وامتدت حتى ساعات فجر اليوم الخميس على مول شهير بنطاق حي غرب المنصورة عن ضبط لحوم سودانية مبردة يقوم المول ببيعها باعتبارها لحوم بلدية.





كما أسفرت الحملة عن اكتشاف ثلاجة مخبأة ببدروم المول بها طن من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 700 كيلو جرام لحوم ودواجن ومصنعات لحوم ومنتجات غذائية متنوعة،واعدام 300 كيلو سلع غذائية فاسدة،وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات لحين العرض على النيابة.





ووجّه محافظ الدقهلية بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لأي محاولات للتلاعب خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك .