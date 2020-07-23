اشتري آيفون 7 بلس مقابل 4000 جنيه.. تعرف على التفاصيل

الذى تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة. ويقدم iPhone 7 plus أداءً جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة.





بالإضافة لمعالج Apple A10 القوي، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 مللى أمبير.





كما أن iPhone 7 plus يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.



