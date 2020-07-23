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تكنولوجيا

اشتري آيفون 7 بلس مقابل 4000 جنيه.. تعرف على التفاصيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:25 ص
اشتري آيفون 7 بلس
اشتري آيفون 7 بلس مقابل 4000 جنيه.. تعرف على التفاصيل
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كريم جمال
لطالما يبذل محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون الكثير من الجهد بحثًا عن أفضل العروض، لشراء أي من إصداراته المميزة حيث الأداء المميز و التصميم المبهر، والسبب فى ذلك هو ارتفاع أسعار منتجات آبل بشكل ملحوظ، إلا أن هناك عرضًا يمكنك من إقتناء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت بنصف السعر تقريبًا.

وفقًا لموقع تك رادار التقنى، يمكنك إقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، عبر متجر bestbuy المعتمد من شركة آبل الأمريكية، باللونين الوردي و الذهبي مقابل 250 دولارا أمريكيا، ما يعادل 4000 جنيه مصري.

ويقدم iPhone 7 plus الذى تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة.

بالإضافة لمعالج Apple A10 القوي، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 مللى أمبير.

كما أن iPhone 7 plus يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.

ويمكنك اقتناء الهاتف نسخة 32 جيجابايت باللونين الوردي و الذهبي عبر هذا الرابط.
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