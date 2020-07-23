حذر من عقوبات.. ماكرون: لا يجب ترك أمن المتوسط لـ تركيا

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من فرض عقوبات على من يعرقل حرية الملاحة البحرية في شرق المتوسط.





وأكد ماكرون، في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أنه "من الخطأ ترك أمن شرق المتوسط للاعبين آخرين وخصوصا تركيا ".





وأكد الزعيمان ضرورة فرض عقوبات على من ينتهك حقوق الملاحة في منطقة شرق المتوسط.









وذكرت قناة "العربية" أن هناك دولا أوروبية ترفض وجود أي دور لتركيا في المشاورات بشأن ليبيا.





وقالت نقلا عن مصادر لم تسمها: إن هناك رغبة مصرية أوروبية في اتفاق بشأن ليبيا يضمن انسحابا تركيا.





وأضافت أن الرغبة المشتركة متواجدة كذلك للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف نقل المقاتلين إلى ليبيا.





وتابعت أن هناك تمسكا مصرياُ بأن يشمل أي اتفاق الجيش الليبي لتأمين مرافئ النفط.