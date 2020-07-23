مصرع مسن وإصابة 4 أشخاص آخرين بحادثي عبور مشاة وانقلاب سيارة بالبحيرة

لقي رجل مسن مصرعه كما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح وسحجات وكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع حادثى عبور مشاة وانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بوادى النطرون وادكو وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات المتخصصة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغان الأول من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث عبور مشاة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى أمام مدخل مدينه السادات، وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين:

أنه أثناء عبور" زايد محمد العيسوى" 62 عامًا ومقيم بمحافظة المنوفية صدمته سيارة وتوفي في الحال وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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وكان البلاغ الثانى من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى الساحلى أمام قرية المعدية، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من:

" حمدى محمد ابراهيم" 55 عامًا، ومقيم بشبين الكوم بالمنوفية، " اسلام حمدى محمد" 25 عامًا، " عزيزة عباس عبد النبى" 51 عامًا، " أحمد حمدى محمد ابراهيم" 22 عامًا.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ إجراءات العلاج اللازمة وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



