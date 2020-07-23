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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بإيتاي البارود

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق "إيتاى البارود - كوم حمادة" بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود؛ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ومصابين، وبالانتقال للمعاينة والفحص، تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بطريق كوم حمادة إيتاى البارود.

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وأسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد محمد البسطويسى، 50 عامًا، رانيا امين محمد، 34 عامًا، مروان محمد فوزى، 9 سنوات، رولا محمد فوزى، 11 عامًا، أمين محمود شندى، 50 عامًا، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور.

 

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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