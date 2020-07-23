بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

ازدادت المخاوف العالمية من فيروس كورونا المستجد، مع اكتشاف المزيد من حالات الإصابة "المتكررة" للمريض الواحد، في أكثر من بلد.



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أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه أنه قد يصاب المتعافين مرة أخرى بـ Covid-19

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه أنه قد يصاب المتعافين مرة أخرىلأن الأجسام المضادة المناعية التى تكتسب بعد العدوى فى الأغلب قصيرة المدى قد تصل إلى 3 أشهر.





ولفت أنه ليس من الغريب تكرار العدوى الإصابة مرة أخرى لأن فيرويسات القديمة منذ سنوات لفيروس كورونا هى أربعه انواع تسبب 30 فى المائة من نزلات البرد المعتادة ولا تكسب مناعه اكثر من 3 أشهر .





وأضاف أنه ليس جديد ان تحدث العدوى مرة اخرى مع العلم أنه حتى الان لا يوجد بديل أو لقاح يحمى المتعافين من تكرار العدوى.







ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه أنه يجب الحرص على التباعد الجسدى وإرتداء الكمامه والحفاظ على نظافة الايدى وتعزيز المناعه من خلال النوم الجيد وتناول تناول الأكل المتوازن وممارسة الرياضة.



