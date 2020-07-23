خلال 108 أيام.. تنفيذ 4016 قرار إزالة مخالفات وتعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضٍ زراعية وأراضٍ أملاك دولة في الفترة من 5 أبريل وحتى اليوم، بلغ 4016 حالة بقرى ومراكز المحافظة.









وأوضح اللواء عصام سعد أن ذلك يأتي تزامنًا مع تنفيذ حملات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن، وفي إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.









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وأضاف المحافظ أنه تم خلال الفترة من 5 أبريل 2020 وحتى اليوم تنفيذ 2054 إزالة لحالات تعديات على أراضٍ زراعية بمساحة 77 فدانا، وإزالة 960 حالة مخالفات بناء وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 بمساحة 128 ألفا و816 مترا و786 حالة إزالة لتعديات على أراضٍ أملاك دولة مبانٍ لمساحة 117 ألفا و786 مترا و216 حالة إزالة لتعديات على أراضٍ أملاك دولة زراعة بمساحة 1138 فدانا.









وأكد محافظ أسيوط أنه ترأس العديد من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف المراكز والأحياء وتكليف قيادات المحافظة بالإشراف على تلك الحملات بصفة يومية، لافتًا إلى أن التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية مرفوض تمامًا وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة.









كما أكد استمرار الحملات وبدون أى تهاون في تنفيذ القانون على الجميع، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، تنفيذًا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.