بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة

وصف جو بايدن منافسه على الرئاسة في انتخابات نوفمبر بأنه أول رئيس عنصري للولايات المتحدة، وذلك بعدما سئل بايدن عنه في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة الأمريكية، وفق صحيفة "ديلي ميل".









وسبق أن وصف ترامب فيروس كورونا المستجد COVID-19، بأنه "إنفلونزا الكونج" و"فيروس الصين".









وقال بايدن: "إن الطريقة التي يتعامل بها (ترامب) مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم، ومن أين هم، هي مرض".









وأضاف: "لم يفعل أي رئيس حالٍ هذا ولا بأي وقت مضى، أبدا أبدا أبدا، لم يفعل ذلك أي رئيس جمهوري، ولا يوجد رئيس ديمقراطي قام بذلك".









وتابع: "لقد كان لدينا عنصريون، وقد تواجدوا، حاولوا الوصول للرئاسة لكن لم يصلوا، إلا ترامب، إنه الأول الذي لديه".









واتهم بايدن ترامب باستخدام النزعات العرقية للتفرقة بين الناس في المجتمع.









واستطرد بايدن قائلًا: "إن طريقة وضع الناس ضد بعضهم البعض مصممة لتقسيم البلاد، وتقسيم الناس، وليس جمعهم معًا، انظر ماذا يفعل الآن. إنه يلوم كل شيء ويحمل الصين كل شيء، إنه يستخدمها كإسفين".









وفي استطلاع للرأي، تغلب جو بايدن بفارق 8 نقاط على دونالد ترامب.









وكثيرا يحاول ترامب الدفاع عن نفسه، حيث سئل ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن رده على الاتهام الموجه ضده.









وقال الرئيس مرة أخرى إنه لم يفعل أحد أكثر منه لمساعدة الأمريكيين السود منذ إبراهام لينكولن وحتى الآن.











وأشار إلى إصلاح إدارته لنظام العدالة الجنائية، وانخفاض معدل البطالة بين الأمريكيين السود قبل تفشي الوباء، وقيامه في عام 2017 بإنشاء "مناطق الفرص"، وهي المناطق التي توفر إعفاءات ضريبية للمطورين في المناطق المحرومة، ما يؤدي إلى إسكان وشركات ووظائف جديدة، كلها أمور تعمل لصالحه.



