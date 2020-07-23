AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:49 م
بايدن
بايدن
Advertisements
محمد علي
وصف جو بايدن منافسه على الرئاسة في انتخابات نوفمبر بأنه أول رئيس عنصري للولايات المتحدة، وذلك بعدما سئل بايدن عنه في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة الأمريكية، وفق صحيفة "ديلي ميل".


وسبق أن وصف ترامب فيروس كورونا المستجد COVID-19، بأنه "إنفلونزا الكونج" و"فيروس الصين".


وقال بايدن: "إن الطريقة التي يتعامل بها (ترامب) مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم، ومن أين هم، هي مرض".


وأضاف: "لم يفعل أي رئيس حالٍ هذا ولا بأي وقت مضى، أبدا أبدا أبدا، لم يفعل ذلك أي رئيس جمهوري، ولا يوجد رئيس ديمقراطي قام بذلك".


وتابع: "لقد كان لدينا عنصريون، وقد تواجدوا، حاولوا الوصول للرئاسة لكن لم يصلوا، إلا ترامب، إنه الأول الذي لديه".


واتهم بايدن ترامب باستخدام النزعات العرقية للتفرقة بين الناس في المجتمع.


 واستطرد بايدن قائلًا: "إن طريقة وضع الناس ضد بعضهم البعض مصممة لتقسيم البلاد، وتقسيم الناس، وليس جمعهم معًا، انظر ماذا يفعل الآن. إنه يلوم كل شيء ويحمل الصين كل شيء، إنه يستخدمها كإسفين".


وفي استطلاع للرأي، تغلب جو بايدن بفارق 8 نقاط على دونالد ترامب.


وكثيرا يحاول ترامب الدفاع عن نفسه، حيث سئل ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن رده على الاتهام الموجه ضده.


 وقال الرئيس مرة أخرى إنه لم يفعل أحد أكثر منه لمساعدة الأمريكيين السود منذ إبراهام لينكولن وحتى الآن.


وأشار إلى إصلاح إدارته لنظام العدالة الجنائية، وانخفاض معدل البطالة بين الأمريكيين السود قبل تفشي الوباء، وقيامه في عام 2017 بإنشاء "مناطق الفرص"، وهي المناطق التي توفر إعفاءات ضريبية للمطورين في المناطق المحرومة، ما يؤدي إلى إسكان وشركات ووظائف جديدة، كلها أمور تعمل لصالحه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ عهد لينكولن.. ترامب: إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس

ترامب يهاجم جو بايدن من جديد: النعسان لم يفعل شيئا على مدار عمله السياسي

بعد كورونا ومينيابوليس.. هل يكتب نوفمبر نهاية قصة ترامب في البيت الأبيض؟

ترامب: ساعدت الأمريكان من أصل أفريقي أكثر من أي رئيس

رسميًا.. الحزب الديمقراطي يختار جو بايدن مرشحًا له أمام ترامب في انتخابات الرئاسة

جو بايدن منافس ترامب الوحيد.. أستاذ قانون تطارده تهم التحرش الجنسي .. وصحفي يفضح سلوكه الشاذ

ترشيحاتنا

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

أخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور وخالد الغندور عبر قناة الزمالك

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

إياكم والغرور.. لامبارد يروي كواليس مشادته مع بدلاء ليفربول

حلوة من برة و جوة.. صبا مبارك تحتفل بعيد ميلاد إنجي المقدم

عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه.. مدبولي يكلف باستصلاح أراض جديدة للزراعة في شمال ووسط سيناء

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

الحكومة: لا زيادة في مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور