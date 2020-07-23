المخرج محمد فاضل يوضح دور السينما في التعبير عن ثورة 23 يوليو من خلال فيلم "ناصر 56"

قال المخرج محمد فاضل ، مخرج فيلم ناصر 56 ، إن ثورة 23 يوليو قامت بعمل تغير جزرى وإعادة الحكم للمصريين بعد بعد أكثر من 2300 سنه عقب عليها جميع انواع المحتلين من الرومان والفرنسين والفتح العربى وغيرهم .





واضاف المخرج محمد فاضل ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على الفضائية ، " الاولى المصرية " ، ان ثورة 23 يوليو اعادة حكم مصر إلى المصريين ،وترتب على ذلك انجازات كثيرة وقلتت من سيطرة الاقطاع .





واشار مخرج فيلم ناصر 56 ، الى ان 37 استطاعت مصر ان تسترد نفسها بالكامل ، منوها الى ان السينما ثم التلفزيون كان لهم دور كبير فى توصيل أهداف ثورة 23 يوليو .





مخرج فيلم ناصر 56 أن فيلم ناصر 56 يصور قرار هام جداا غير المنطقة كلها ، لافتا الى ان قناة السويس لها معنى سياسى كبير جدا ان مصر استطاعت استرداد حقها فى هذا القناة . وتابع



