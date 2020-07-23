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المخرج محمد فاضل يوضح دور السينما في التعبير عن ثورة 23 يوليو من خلال فيلم "ناصر 56"

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:41 م
مخرج فيلم ناصر 56
مخرج فيلم ناصر 56
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ريهام فيكتور
قال المخرج محمد فاضل ،  مخرج فيلم ناصر 56 ، إن ثورة 23 يوليو قامت بعمل تغير جزرى وإعادة الحكم للمصريين بعد  بعد أكثر من 2300 سنه عقب عليها جميع انواع المحتلين من الرومان والفرنسين والفتح العربى وغيرهم .

واضاف المخرج محمد فاضل ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على الفضائية ، " الاولى المصرية " ، ان ثورة 23 يوليو اعادة حكم مصر إلى المصريين ،وترتب على ذلك انجازات كثيرة وقلتت من سيطرة الاقطاع .

واشار مخرج فيلم ناصر 56 ، الى ان 37 استطاعت مصر ان تسترد نفسها بالكامل ، منوها الى ان السينما ثم التلفزيون كان لهم دور كبير فى توصيل أهداف ثورة 23 يوليو .

وتابع مخرج فيلم ناصر 56 ، أن فيلم ناصر 56 يصور قرار هام جداا غير المنطقة كلها ، لافتا الى ان قناة السويس لها معنى سياسى كبير جدا ان مصر استطاعت استرداد حقها فى هذا القناة .

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