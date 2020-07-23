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رياضة

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:36 م
رونالدو وديبالا
رونالدو وديبالا
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محمد السعيد
يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره أودينيزي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وأدوينيزي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة يوفنتوس وأودينيزي في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 4، بتعليق حفيظ دراجي.

يوفنتوس ضد أودينيزي:

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.

في المقابل يطمح فريق أودينيزي الذي يقدم نتائج كارثية في الدروي الإيطالي هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البياكونيري للهروب من شبح الهبوط.

وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

ترتيب يوفنتوس وأودينيزي:

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي بـ 80 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 16 بـ 36 نقطة.

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