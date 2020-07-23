AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في ذكرى ثورة يوليو.. النقابة العامة للمرافق: عمال المشروعات الاستراتيچية يجددون مبايعتهم للرئيس السيسي

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، إجتماعًا برئاسة الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة أستعرض المجلس المستجدات التي يعيشها الوطن بسبب التهديدات الخارجية بشأن ليبيا و مكافحة الاعمال الارهابية ومتابعة المفاوضات الدائرة بشأن سد النهضة الأثيوبي والتأكيد على حماية حقوق مصر و السودان من المياه.

وبمناسبة الذكرى الثامنة و الستين لثورة يوليو المجيدة، بعث مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق اليوم الخميس  برسالة تهنئة و تجديد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي معربين عن اعتزازهم لما تحقق من انجازات في كل المجالات التنموية والمشروعات العملاقة إلى جانب الجهود المخلصة التي يقوم بها الرئيس لتحقيق الأمن و السلام في المنطقة مؤكدين أن هذه الانجازات العظيمة جعلت مصر تحتل مكانة متميزة بين دول العالم أقتصاديًا و سياسيًا و عسكريًا.

وجدد مجلس إدارة النقابة العامة التي تمثل جميع العاملين في المشروعات الاستراتيچية من اسكان و الطاقة الكهربائية و المتجددة و اقامة شبكات المياه و الصرف الصحي،تأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين على مواصلة العمل و الجهد من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة .

وناشد مجلس إدارة النقابة العامة جميع العاملين في مواقعهم بأن يقفوا بجانب القوات المسلحة الباسلة و الشرطة في مكافحة العناصر الارهابية و مساندة الجيش الوطني في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل حماية الحدود الغربية و منع الغزو التركي من البقاء في الأراضي الليبية .

وأعلن مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق أدانته و أستنكاره للهجوم الأرهابي الذي أستهدف أحد نقاط الأرتكاز الأمني بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء،و أشاد المجلس بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة في تصفية العناصر الأرهابية و تطهير المنطقة المحيطة بالكامل .

و في الذكرى الثامنة و الستين لثورة ٣٢ يوليو أكد مجلس إدارة النقابة العامة أن من واجبنا أن نتذكر بكل الأعتزاز و التقدير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي قاد هذه الثورة من أجل أستقرار مصر و تقدمها و التي قادت ثورات التحرر في عدد من دول العالم الثالث المجد و الخلود لشهداء مصر الأبرار.

وانتهى البيان بـ" حفظ الله مصر وطنًا عزيزًاو شعبًا آبيًا يتطلع إلى التقدم و الأزدهار في عهد الرئيس المخلص عبد الفتاح السيسي"
Advertisements

ترشيحاتنا

بكين خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي

شذى لـ صدى البلد: مررت بظروف صعبة في حياتي لم يتحملها أحد

الداخلية : ضبط 6 عناصر إخوانية استهدفت إثارة البلبلة فى الانتخابات

إياكم والغرور.. لامبارد يروي كواليس مشادته مع بدلاء ليفربول

بعد عودة حجازى.. ٦ نجوم مصرية فى نسخة الدورى الإنجيلزى الموسم المقبل

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

بعد إصابة مدير حميات دمنهور.. سر عودة كورونا مرة أخرى بأعراض أشد

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور