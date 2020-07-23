في ذكرى ثورة يوليو.. النقابة العامة للمرافق: عمال المشروعات الاستراتيچية يجددون مبايعتهم للرئيس السيسي

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، إجتماعًا برئاسة الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة أستعرض المجلس المستجدات التي يعيشها الوطن بسبب التهديدات الخارجية بشأن ليبيا و مكافحة الاعمال الارهابية ومتابعة المفاوضات الدائرة بشأن سد النهضة الأثيوبي والتأكيد على حماية حقوق مصر و السودان من المياه.





وبمناسبة الذكرى الثامنة و الستين لثورة يوليو المجيدة، بعث مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق اليوم الخميس برسالة تهنئة و تجديد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي معربين عن اعتزازهم لما تحقق من انجازات في كل المجالات التنموية والمشروعات العملاقة إلى جانب الجهود المخلصة التي يقوم بها الرئيس لتحقيق الأمن و السلام في المنطقة مؤكدين أن هذه الانجازات العظيمة جعلت مصر تحتل مكانة متميزة بين دول العالم أقتصاديًا و سياسيًا و عسكريًا.





وجدد مجلس إدارة النقابة العامة التي تمثل جميع العاملين في المشروعات الاستراتيچية من اسكان و الطاقة الكهربائية و المتجددة و اقامة شبكات المياه و الصرف الصحي،تأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين على مواصلة العمل و الجهد من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة .





وناشد مجلس إدارة النقابة العامة جميع العاملين في مواقعهم بأن يقفوا بجانب القوات المسلحة الباسلة و الشرطة في مكافحة العناصر الارهابية و مساندة الجيش الوطني في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل حماية الحدود الغربية و منع الغزو التركي من البقاء في الأراضي الليبية .





وأعلن مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق أدانته و أستنكاره للهجوم الأرهابي الذي أستهدف أحد نقاط الأرتكاز الأمني بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء،و أشاد المجلس بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة في تصفية العناصر الأرهابية و تطهير المنطقة المحيطة بالكامل .





و في الذكرى الثامنة و الستين لثورة ٣٢ يوليو أكد مجلس إدارة النقابة العامة أن من واجبنا أن نتذكر بكل الأعتزاز و التقدير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي قاد هذه الثورة من أجل أستقرار مصر و تقدمها و التي قادت ثورات التحرر في عدد من دول العالم الثالث المجد و الخلود لشهداء مصر الأبرار.



