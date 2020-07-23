بقبعة جذابة.. سميرة سعيد تتألق بإطلالة صيفية تبرز جمالها





وظهرت سميرة سعيد ، ببنطال أنيق باللون الأزرق من الجينز، ومرتديه معه قميص جذاب باللون الأبيض ومطعم بمجموعة من الورود باللون الفوشيا.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سميرة سعيد في الماكياج على جمال بشرتها ووضعت نظارة جذابة باللون الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون البنى الفاتح .





وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة جذابة باللون البيج لتبرز جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.