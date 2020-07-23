مطلوب راع واهتمام إعلامي .. ايمان حسن تروى رحلة إخفاق منتخب الكرة النسائية .. فيديو





قالت إيمان حسن فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": بدأت مشوارى فى اللعبة فى نادى الصحة والعبور منذ كان عمرى 14 عاما والتحقت بعدها تحت 17 سنة وبعض الفترات فى المنتخب الأول ثم انضممت الى نادى الطيران ثم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما وخاض سيدات الفراعنة مباريات ودية مع أندية الدورى المحلي إضافة إلى منتخبات تونس والمغرب وحققنا نتائج جيدة استعدادا للمشاركة فى تصفيات افريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.





أضافت إيمان حسن : شارك منتخب مصر للكرة النسائية فى التصفيات الإفريقية ضمن مجموعة قوية ضمت كلا من مالى وجيبوتى والكاميروني وانسحب منتخب مالى من التصفيات وحققنا فوزا على جيبوتى ذهابا وايابا ثم حققنا نتيجة طيبة أمام الكاميرون على ملعبها لكن لم يحدث نصيب فى لقاء الإياب في القاهرة.





تابعت: المنتخب دخل فى فترة عقب ذلك ولم يكن هناك اهتمام ثم واجه الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسين عبداللطيف هجوما لتوليه المهمة رغم أنه جهاز فنى على أعلى مستوى والشئ الوحيد الذى تسبب فى ضيق للاعبات ان فترة الاعداد قصيرة جدا لم تتعدى الثلاثة شهور ونخوض مباراة أمام منتخب قوي بحجم المغرب الذي حقق نتائج جيدة للغاية أمام فرق قوية ايضا فى قارة افريقيا.





واستطردت : منتخب السيدات بقاله فترة طويلة لم يلعب فى بطولات دولية ولم يكن هناك سوى 6 لاعبات من القدامى في صفوف المنتخب وأدينا ما علينا أمام المغرب وخسرنا مطالبة فى الوقت ذاته بالاهتمام الإعلامي بمنتخب الكرة النسائية من أجل الارتقاء به.





ووجهت ايمان حسن الشكر الى الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية مشيرة إلى أنها تبذل جهودا مكثفة من أجل النهوض بالكرة النسائية ووضعها على خارطة العالمية.





وطالبت ايمان حسن بالاهتمام الإعلامي بمنتخبات الكرة النسائية وإيجاد شركة راعية للأندية من أجل الصرف على الأنشطة الرياضية وتأهيل عناصر نسائية ومواهب لمختلف المنتخبات الوطنية بكافة مسمياتها.











